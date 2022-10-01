النفط العراقية تكشف عن كميات البترول الخام المصدرة والإيرادات المحققة في سبتمبر الفائت

أعلنت وزارة النفط العراقية يوم السبت عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات التي تم تحقيقها في شهر سبتمبر 2022.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في بيان إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 98 مليونا و765 ألفا و153 برميلا، بإيرادات بلغت 8.773 مليار دولار.

وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر سبتمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و445 ألفا و421 برميلا.

أما حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و169 ألفا و180 برميلا.

وأوضحت الشركة أن معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و292 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد تجاوز سعر 88.83 دولار.

المصدر: RT