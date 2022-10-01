بوادر انفراج في أزمة الغاز بسوريا.. العمل يجري على إعادة عمل 4 آبار متوقفة
AP
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أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.
وأوضحت وزارة النفط أن "المشروع يتألف من 4 ضواغط مقادة بـ4 عنفات غازية، وتبلغ استطاعة كل ضاغط 2 مليون متر مكعب غاز باليوم".
وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل تلك الضواغط سيسهم بإعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل، وزيادة كمية الغاز المنتجة بحوالي 500 ألف م3 باليوم، ويتوقع أن يبدأ العمل الفعلي للضواغط خلال أسبوعين".
المصدر: RT