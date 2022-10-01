السعودية.. 9 مليارات ريال فائض متوقع في ميزانية العام المقبل

قدرت وزارة المالية السعودية تحقيق فوائض في الميزانية العامة للعام المالي 2023 بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوزارة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل 2023 أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام المقبل مرتبطة بتطورات إيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينا أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%.

وقال إن الناتج الاجمالي الحقيقي في السعودية جاء مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والإسهام في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.

المصدر: واس