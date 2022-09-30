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البنك الدولي يمنح 530 مليون دولار لأوكرانيا

مال وأعمال

البنك الدولي يمنح 530 مليون دولار لأوكرانيا
Legion-Media Sheldon Cooper / SOPA Images/Sipa USA
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أعلن البنك الدولي أنه سيمنح حزمة مساعدات مالية بحجم 530 مليون دولار لأوكرانيا بضمانات ائتمانية من بريطانيا والدنمارك.

ويشار في بيان للبنك الدولي، إلى أن المساعدات تقدم للحكومة الأوكرانية "لتلبية الاحتياجات العاجلة".

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وأوضح البنك الدولي أن بريطانيا قدمت 500 مليون والدنمارك 30 مليونا من المبلغ المخصص.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الولايات المتحدة تدعم الميزانية الأوكرانية بـ 1.5 مليار دولار في الشهر.

المصدر: تاس

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