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ارتفاع سهم "غازبروم" بعد قرار لمساهمي الشركة الروسية

مال وأعمال

ارتفاع سهم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سهم شركة "غازبروم" الروسية في بورصة موسكو، اليوم الجمعة، بأكثر من 5%، بعد تأكيد مساهمي الشركة لقرار توزيع أرباح للأسهم عن النصف الأول من العام 2022.

وبحلول الساعة 13:20 بتوقيت موسكو، ارتفع سهم شركة "غازبروم" بنسبة 5.41% إلى مستوى 238.72 روبل، وفقا للتداولات.

وكانت الشركة الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أنها حققت أرباحا صافية قياسية بلغت 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2022.

وجاء الارتفاع بعد أن وافق مساهمو "غازبروم" الروسية في اجتماع على دفع توزيعات أرباح قياسية عن النصف الأول من عام 2022.

المصدر: برايم

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