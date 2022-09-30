عجز الميزان التجاري لتركيا يقفز إلى 160% في أغسطس

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن عجز ميزان التجارة الخارجية للبلاد ارتفع بنسبة 159.9% على أساس سنوي وإلى 11.19 مليار دولار في أغسطس.

وأشارت البيانات إلى أن الواردات بلغت 32.53 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 13.1% إلى 21.34 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تستهدف تركيا التحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، رغم الارتفاع الحاد للتضخم وتدهور العملة.

وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية حول العالم إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وأظهرت البيانات أن العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام قفز بنسبة 146.3% إلى 73.44 مليار دولار.

المصدر: cnbc