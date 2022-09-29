محمد بن سلمان يطلق استراتيجية لتحويل السعودية إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن مجموعة "سافي"، التي يرأس مجلس إدارتها، تمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجية تحول المملكة إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية أعلن استراتيجية المجموعة اليوم، وقال إنها "تمثل عنصرا رئيسيا من استراتيجيتنا الطموحة لتحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030".

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وأشار ابن سلمان إلى أن المجموعة تسعى "لتوظيف الإمكانات الهائلة التي يمتلكها قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية لتنويع مصادر اقتصادنا ودفع عجلة الابتكار ضمن القطاع ورفع مستوى الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية التي تقدمها المملكة".

وحسب الوكالة السعودية فإن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية المجموعة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تتمثل في "تعزيز النمو من خلال الاستثمار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية ووضع خطة طويلة المدى للاستثمار وتوظيف رأس المال بفعالية ضمن القطاع، وتوفير فرص المشاركة وترسيخ الشراكات في قطاع الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى تحسين تجربة اللاعبين".

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة "ستعمل على إنشاء 250 شركة للألعاب الإلكترونية في المملكة، ما سيوفر 39 ألف وظيفة، ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 مليار ريال بحلول 2030".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)