 
مباشر

رغم العراقيل الغربية.. روسيا توفي بالتزاماتها بموجب سندات دولية

مال وأعمال

رغم العراقيل الغربية.. روسيا توفي بالتزاماتها بموجب سندات دولية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw3d

أفادت وزارة المالية الروسية بأنها أوفت بشكل كامل بالتزاماتها المالية بموجب سندات دولية "يوروبوند" ستستحق عام 2035، وقالت إنها سددت مبلغا وقدره 5.9 مليار روبل.

إقرأ المزيد
وزير المالية الروسي يتحدث آلية سداد روسيا لسندات
وزير المالية الروسي يتحدث آلية سداد روسيا لسندات "اليوروبوندز"

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة المالية الروسية اليوم الخميس، والحديث يجري عن سداد خدمة (فوائد) السندات الدولية.

وأكدت الوزارة أنه تم الوفاء بشكل كامل بالتزامات خدمة الأوراق المالية (سندات) الحكومية لروسيا.

وكانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت في 23 يونيو الماضي، عن آلية جديدة لسداد سنداتها المقومة بعملات أجنبية، وذلك بسبب العراقيل والعقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا