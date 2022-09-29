رغم العراقيل الغربية.. روسيا توفي بالتزاماتها بموجب سندات دولية

أفادت وزارة المالية الروسية بأنها أوفت بشكل كامل بالتزاماتها المالية بموجب سندات دولية "يوروبوند" ستستحق عام 2035، وقالت إنها سددت مبلغا وقدره 5.9 مليار روبل.

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وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة المالية الروسية اليوم الخميس، والحديث يجري عن سداد خدمة (فوائد) السندات الدولية.

وأكدت الوزارة أنه تم الوفاء بشكل كامل بالتزامات خدمة الأوراق المالية (سندات) الحكومية لروسيا.

وكانت وزارة المالية الروسية قد أعلنت في 23 يونيو الماضي، عن آلية جديدة لسداد سنداتها المقومة بعملات أجنبية، وذلك بسبب العراقيل والعقوبات التي تم فرضها من قبل الدول الغربية.

المصدر: تاس