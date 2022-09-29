وكالة الشبكات الألمانية: استهلاك الغاز في ألمانيا ارتفع بشكل ملحوظ

أعلن رئيس وكالة الشبكات الفدرالية الألمانية، كلاوس موللر، أن مستوى استهلاك الغاز في البلاد في الأسبوع الماضي ارتفع بشكل كبير، مقارنة بالمتوسط السنوي.

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ونقل بيان صحفي صدر عن الوكالة ونشر في موقعها الرسمي، اليوم الخميس، عن تصريح موللر قوله: "كان استهلاك الغاز من قبل الأسر والشركات في الأسبوع الماضي أعلى بكثير من متوسط ​​الاستهلاك في السنوات السابقة. وسيكون من الصعب تجنب نقص الغاز، دون توفير جدي في القطاع الخاص".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار مرافق التخزين المملوءة جيدا سنتمكن من المرور بفصل الشتاء القادم بشكل طبيعي، ولكن بـ3 شروط: أولا، من الضروري تنفيذ المشاريع التي تم البدء فيها لزيادة واردات الغاز. ثانيا، يجب أن تكون إمدادات الغاز إلى الدول المجاورة لنا مستقرة أيضا. وثالثا، من الضروري توفير الغاز حتى إذا أصبح الجو أكثر برودة مع اقترب الشتاء".

وأشار البيان إلى أن استهلاك الغاز من قبل الأسر والمصانع بحلول منتصف سبتمبر الجاري كان أقل بكثير من متوسط الاستهلاك في السنوات الماضية، لكن في الأسبوع الماضي تجاوز الاستهلاك المؤشرات المتوسطة بمقدار 14,5% في ضوء انخفاض درجة الحرارة. وشدد على ضرورية التوفير لمنع نقص الغاز بالرغم من البرد.

وكان موللر قد دعا سكان بلاده إلى توفير الطاقة، مشيرا إلى أن الصناعات الألمانية خفضت استهلاكها في أغسطس الماضي بمقدار 22%.

المصدر: تاس