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العراق يكشف عن مجموع صادراته النفطية خلال شهر أغسطس

مال وأعمال

العراق يكشف عن مجموع صادراته النفطية خلال شهر أغسطس
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أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر أغسطس الماضي.

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وبحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام لشهر أغسطس 101 مليون و859 ألفا و528 برميلا، بإيرادات بلغت 9 مليارات و688 مليونا و903 آلاف دولار.

وأشارت الاحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 100 مليون و750 ألف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و109 آلاف و528 برميلا.

أما معدل سعر البرميل الواحد، فقد بلغ 95.120 دولار.

وتم تحقيق إيرادات إضافية عن بيع كميات من الشحنات للنفط الخام المصدر بعلاوة سعرية، حيث بلغ الإيراد الكلي لها 14 مليون دولار.

وأشارت الإحصائيات إلى أن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 32 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

المصدر: RT

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