"غازبروم" الروسية تواصل ضخ الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا

أفاد المتحدث باسم "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، اليوم الخميس، بأن الشركة الروسية تضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا بحجم مؤكد عند 42.5 مليون متر مكعب.

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وقال المسؤول للصحفيين اليوم الخميس: "تقوم شركة "غازبروم" بضخ الغاز الروسي لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بكميات أكدها الجانب الأوكراني، عبر نقطة العبور "سودجا" في 29 سبتمبر الجاري، عند 42.5 مليون متر مكعب".

وفي مايو الماضي، أعلنت أوكرانيا وقف قبول الغاز لنقله إلى أوروبا عبر نقطة العبور"سوخرانوفكا"، وتذرعت السلطات الأوكرانية بأن النقطة تقع في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، ونتيجة هذا القرار بقيت هناك نقطة عبور وحيدة للغاز الروسي إلى أوروبا وهي "سودجا".

المصدر: نوفوستي