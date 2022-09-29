أسعار النفط تبدد مكاسب الجلسة السابقة

عادت أسعار النفط للتراجع، اليوم الخميس، في ظل مخاوف اقتصادية بتراجع الطلب على الخام، وكانت الأسعار قد صعدت أمس بعد بيانات أمريكية حول مخزونات الخام وإنتاج النفط في البلاد.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.12% إلى 81.23 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.14% إلى 88.30 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأغلقت أسعار النفط تعاملات أمس عند مستوى 89.32 دولار للبرميل لمزيج "برنت"، وعند 82.15 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

وجاء الارتفاع في ظل انخفاض احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة بواقع 215 ألف برميل خلال أسبوع، وتراجع الإنتاج بسبب إعصار "إيان"، والضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار.

المصدر: RT + بلومبرغ