إيران قد تعقد اتفاقية مع شركة "أفتوفاز" الروسية حول الإنتاج المشترك للسيارات

أعلن رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات في إيران، محمد رضا نجفي مانيش، أن بلاده تريد عقد اتفاقية مع شركة "أفتوفاز" الروسية حول الإنتاج المشترك للسيارات.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال مانيش في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، بالطبع... تقع إيران وروسيا حاليا في وضع استثنائي (من حيث العلاقات)، وربما لم يحدث من قبل في التاريخ مثل هذا الوضع عندما أصبح هذان البلدان قريبين جدا لمثل هذا الحد من بعضهما البعض".

وأضاف: "يجب علينا استخدام الفرصة وإعداد خطة طويلة الأجل لمواصلة هذا التعاون في الظروف الأخرى أيضا".

المصدر: نوفوستي