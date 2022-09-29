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إيران قد تعقد اتفاقية مع شركة "أفتوفاز" الروسية حول الإنتاج المشترك للسيارات

مال وأعمال

إيران قد تعقد اتفاقية مع شركة
Sputnik
أرشيف
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أعلن رئيس رابطة مصنعي قطع غيار السيارات في إيران، محمد رضا نجفي مانيش، أن بلاده تريد عقد اتفاقية مع شركة "أفتوفاز" الروسية حول الإنتاج المشترك للسيارات.

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رئيسي: تعاوننا مستمر مع روسيا في مختلف المجالات
رئيسي: تعاوننا مستمر مع روسيا في مختلف المجالات

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قال مانيش في حديث لوكالة "نوفوستي": "نعم، بالطبع... تقع إيران وروسيا حاليا في وضع استثنائي (من حيث العلاقات)، وربما لم يحدث من قبل في التاريخ مثل هذا الوضع عندما أصبح هذان البلدان قريبين جدا لمثل هذا الحد من بعضهما البعض".

وأضاف: "يجب علينا استخدام الفرصة وإعداد خطة طويلة الأجل لمواصلة هذا التعاون في الظروف الأخرى أيضا".

المصدر: نوفوستي

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