الجنيه المصري يسجل أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار لأول مرة

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو قرشين مساء الأربعاء ليسجل 19.57 جنيه للبيع، في أعلى سعر يسجله الدولار أمام الجنيه في تاريخ مصر.

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ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.46 جنيه للشراء، 19.57 جنيه للبيع، كما وصل سعره في بنك مصر 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع، أما سعره في البنك الأهلي المصري قد وصل 19.50 جنيه للشراء، 19.56 جنيه للبيع.

ويواصل الدولار ارتفاعه منذ الثلاثاء الماضي، خاصة بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وتثبيت سعر الفائدة يوم الخميس الماضي.

المصدر: القاهرة 24