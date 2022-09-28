"سوناطراك" الجزائرية تعلن أنها لن تزيد الغاز لإسبانيا

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية أنها لن تزيد كميات الغاز إلى السوق الإسبانية، مشيرة إلى أن الزيادة تتطلب استثمارات جديدة.

جاء الإعلان في تصريح لمدير الشركة، توفيق حكار، على هامش توقيع اتفاقية بين الشركة، ومجمع الطاقة الايطالي "إنيل" في إطار عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.

وعقب التوقيع، وفي رد على سؤال حول رفع كميات الغاز للسوق الإسبانية، قال حكار: "يربطنا معهم أنبوب واحد، وبسعة محدودة 11 مليار متر مكعب ولن نزيد أكثر من ذلك، والزيادة تتطلب استثمارات جديدة".

وفي كلمة له على هامش توقيع الاتفاقية، قال حكار، إن هذا الاتفاق يفتح آفاق شراكة متينة بين سوناطراك وإنيل وفرعه الإسباني على تمديد العلاقة على المدى المتوسط والبعيد.

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وكشف حكار، أنه قد تم الاتفاق على رفع كميات الغاز الموجهة إلى أولئك الزبائن خاصة إيطاليا، وأوضح أن العلاقة مع "إينل" و"انديسا" هي علاقة تعاقدية طويلة المدى.

وأشار إلى أن الاتفاقية تخص في الأساس مراجعة الأسعار، وأنه لا يمكن الإفصاح عن الكميات والسعر، وأكد أن مراجعة الأسعار "ستكون مع جميع زبائن سوناطراك وليس فقط الإسبان".

وقال حكار: "لدينا 11 زبونا وتم الاتفاق مع 6 شركات وبقيت 5، ونحن معهم في مفاوضات مستمرة".

وخلال التوقيع على الاتفاقيات أكد الطرفان رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين "سوناطراك" ومجمع "إنيل"، ما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي.

المصدر: "الشروق" الجزائرية