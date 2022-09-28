ارتفاع النفط الأمريكي متأثرا بتراجع الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء في الولايات المتحدة متأثرة بخفض الإنتاج بسبب إعصار "إيان"، والضغوط المرتبطة بارتفاع الدولار والزيادة المتوقعة في مخزونات الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 87.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:29 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 97 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 79.47 دولار للبرميل. وعوض الخامان تراجعهما في وقت سابق بعدما ارتفعا بنسبة تجاوزت اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي، وهو جهة تنظيمية للأمن البحري، إن إنتاج النفط في خليج المكسيك انخفض بحوالي 190 ألف برميل يوميا أو 11 بالمئة من إجمالي إنتاج الخليج بسبب الإعصار "إيان".

وسجل الدولار أعلى مستوى في عقدين مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، إذ أدى رفع أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى تأجيج مخاوف الركود. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على النفط لأنه يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وخفض بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 أمس الثلاثاء بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

ويرى خبراء أن أحد العوامل المحفزة المقبلة للأسعار سيكون اجتماع تكتل "أوبك+" في الخامس من أكتوبر القادم، والذي من المرجح أن تقترح فيه روسيا خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات