ارتفاع العجز التجاري في الأردن 34.2 بالمئة

ارتفع العجز التجاري الأردني حتى يوليو بنسبة 34.2 بالمئة بواقع 5.947 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجل فيها 4.43 مليار دينار.

وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية للأردن، يوم الأربعاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الكلية في الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، بنسبة 44.8 بالمئة، لتبلغ 5.110 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 3.528 مليار دينار.

كما زادت قيمة الصادرات الوطنية في الأشهر السبعة الماضية بنسبة 46.8 بالمئة، وبقيمة 4.691 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3.196 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره نحو 418 مليون دينار حتى نهاية يوليو 2022 بارتفاع نسبته 25.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 332 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالمستوردات، بلغت قيمتها 11.057 مليار دينار خلال سبعة أشهر الماضية بارتفاع نسبته 38.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 7.959 مليار دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 44.3 بالمئة لنهاية شهر يوليو من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 46.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية 730.7 مليون دينار خلال شهر يوليو للعام الحالي، مقابل 473.8 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 54.2 بالمئة.

المصدر: بترا