البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2 إلى 4.5 بالمئة.

وأفاد البنك الأوروبي في تقرير، الأربعاء، أن سبب التغيير الإيجابي لتوقعات النمو في تركيا هو الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.

وأشار التقرير أن البنوك هي إحدى نقاط القوة في الاقتصاد التركي، حيث تتمتع برؤوس أموال جيدة وتقل فيها نسب القروض المتعثرة عن 3 بالمئة.

وتوقع البنك الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3 بالمئة خلال عام 2023.

ولفت إلى أن الانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية الليرة والتضخم المرتفع كانا من بين نقاط الضعف الرئيسية في الاقتصاد التركي.

كما أن الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا البالغ 180 مليار دولار، وعجز الحساب الجاري وضعف الاحتياطي الأجنبي تعتبر من المخاوف المهمة.

وورد في التقرير أن العوامل العالمية مثل التوترات الجيوسياسية والتشديد النقدي القوي في البلدان المتقدمة قد تؤثر أيضًا على النمو في تركيا.

يشار أن تركيا تعتبر أكبر سوق للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، حيث يستثمر البنك بأكثر من 380 مشروعا غالبيتها من القطاع الخاص، بقيمة أكثر من 16 مليارا و877 مليون يورو.

المصدر: البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية