"فرانس برس": لبنان يعتزم رفع السعر الرسمي لليرة

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر بالمصرف المركزي اللبناني نية المصرف تعديل سعر الصرف الرسمي لليرة ليصبح 15 ألفا مقابل الدولار، بعدما كان مثبتا عند 1507 ليرات منذ عام 1997.

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ونقلت "فرانس برس" عن المصدر قوله إن "سعر الصرف الجديد سيعتمد بدءا من نهاية أكتوبر"، في خطوة تأتي بعد نحو 3 سنوات من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تشهدها البلاد، خسرت معها الليرة نحو 95% من قيمتها، حيث بلغت أسعار الصرف معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية تجاوزت أربعين ألفا.

ومنذ العام 2019، يشهد لبنان انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، فيما يعيش هذا البلد شللا سياسيا يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

المصدر: "فرانس برس"