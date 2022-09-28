"وول ستريت جورنال": واشنطن تدرس فرض عقوبات على منظومة الدفع الروسية "مير"

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية فرض عقوبات على منظومة الدفع الروسية "مير" إضافة لفصل المزيد من البنوك من روسيا عن "سويفت".

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ووفقا للصحيفة فإن العقوبات ستؤثر على المؤسسات المالية "المهمة لاقتصاد روسيا". وقال مسؤولون أمريكيون للصحيفة إن واشنطن مقتنعة بأن موسكو تستخدم هذه الأنظمة للالتفاف على العقوبات الغربية.

وفي وقت سابق اليوم، اعتبر الكرملين، أن قرار البنوك التركية المملوكة للدولة التخلي عن استخدام نظام الدفع الروسي "مير" تم قسريا بسبب ضغوط أمريكية غير مسبوقة على البلاد والتهديد بفرض عقوبات ثانوية.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

المصدر: تاس