الكرملين: الرواية بأن روسيا تقف وراء أضرار "السيل الشمالي" غبية وسخيفة

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف فرضية أن روسيا وراء الأضرار التي لحقت "بالسيل الشمالي" بالرواية الغبية والسخيفة.

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وذكر بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الأربعاء، أن روسيا فقدت مسارات إمداد الغاز إلى أوروبا، كما أن الأخيرة، التي تدفع الآن ثمنا باهظا للعقوبات قصيرة النظر ضد روسيا، ليست مهتمة بهذا أيضا (إلحاق الضرر بالسيل الشمالي).

وقال: "هل نحن مهتمون بهذا (إلحاق الضرر بالسيل الشمالي)؟ لا، لسنا مهتمين. لقد فقدنا طرق إمداد الغاز إلى أوروبا. هل أوروبا مهتمة بهذا، وعلى وجه الخصوص ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي؟ لا هم أيضا الآن في وضع صعب للغاية".

وأضاف: "إنهم (أوروبا وألمانيا) لا يدفعون ثمنا بالغ الخطورة لقراراتهم قصيرة النظر فحسب، وأعني هذه العقوبات، لكنهم الآن أيضا في وضع صعب للغاية فيما يتعلق بتطور صناعتهم المستقبلية وربحيتها وقدرتها التنافسية".

والاثنين، تم الإعلان عن انخفاض الضغط في 3 أنابيب من "السيل الشمالي 1 و2" جراء حدوث أعطال في الأنابيب، ولم يستبعد الكرملين أن تكون الأعطال نتيجة أعمال تخريبية.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

المصدر: نوفوستي