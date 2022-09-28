كم يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في روسيا؟

يبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في روسيا نحو 90% من إجمالي السكان أي حوالي 130 مليون مستخدم، وفقا لما ذكره نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشينكو.

وقال المسؤول، خلال افتتاح المنتدى الروسي الثاني عشر لإدارة الإنترنت: "أنا متأكد من أن توفر الإنترنت هو أحد الشروط الرئيسية للنمو الاقتصادي ورفاهية المواطنين. تحتل روسيا المرتبة السادسة بين الدول الرائدة في هذا المؤشر. يوجد اليوم في بلدنا حوالي 130 مليون مستخدم للإنترنت، صغارا وكبارا. هذا ما يشكل نحو 90% من السكان".

وأوضح أنه في الوقت الراهن تم ربط جميع المراكز المهمة اجتماعيا في روسيا، التي يقدر عددها بنحو 76 ألفا في روسيا، بالإنترنت.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "الجزء الروسي من الإنترنت يتطور بوتيرة عالية فبحلول نهاية العام 2021، بلغت مساهمته في الاقتصاد الروسي 9.5 تريليون روبل".

المصدر: تاس