هنغاريا: وصول شحنة وقود جديدة من روسيا لمحطة "باكش" النووية

أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن شحنة من الوقود لمحطة "باكش" للطاقة النووية هي الثانية خلال سبتمبر، تم تسليمها إلى هنغاريا من روسيا جوا صباح اليوم الأربعاء.

وقال سيارتو في كلمة تم بثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أود أن أشارككم أخبارا سارة - لقد تمكنا من تأمين شحنات الوقود لشهر سبتمبر. هذا الصباح، قبل بضع دقائق، وصلت ثاني شحنة خلال سبتمبر إلى محطة باكش".

وأضاف سيارتو: "نفذت الشركة المصنعة الروسية عملية التسليم عن طريق الجو، ولكن هذه المرة عبر مسار التفافي أطول قليلا، باستخدام المجال الجوي لدول البلطيق وشمال أوروبا".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق أكدت سيارتو أن بلاده تعارض أي عقوبات ضد روسيا تشمل الطاقة النووية، لأن ذلك بالنسبة لبودابست سيكون "خطا أحمر".

ودان سيارتو المحاولات الخارجية لعرقلة بناء محطة الطاقة النووية في "باكش" ووصفها بأنها انتهاك للسيادة وإمدادات الطاقة.

المصدر: "نوفوستي"