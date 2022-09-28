أسعار الذهب الأسود تتراجع قبل بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، ويتزامن ذلك مع مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في العالم الأمر الذي سيؤثر على الطلب.

وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.53% إلى 77.30 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.45% إلى 85.02 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس ارتفاع مخزونات الخام بواقع 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 من شهر سبتمبر الجاري (2022).

وينتظر المتعاملون في أسواق النفط صدور البيانات الرسمية حول المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

المصدر: RT + بلومبرغ