وقف إنتاج النفط والغاز في مشروع "سخالين-1" بأقصى شرق روسيا

كشف حاكم مقاطعة سخالين بالشرق الأقصى الروسي فاليري ليمارينكو عن وقف الإنتاج بمشروع "سخالين -1"، مضيفا أن حجم إنتاج النفط والمكثفات انخفض إلى النصف تقريبا في سبعة أشهر من هذا العام.

وأشار ليمارينكو في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى الطاقة في الشرق الأقصى "النفط والغاز في سخالين - 2022"، إلى أن شركة Exxon Neftegaz Limited المشغلة لمشروع "سخالين-1" أبلغت في أبريل الماضي بخفض الإنتاج معللة بـ"القوة القاهرة".

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وقال ليمارينكو: "حجم إنتاج النفط والمكثفات خلال الأشهر السبعة من هذا العام انخفض إلى النصف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الوقت الحالي، توقف إنتاج النفط".

وأوضح الحاكم أنه يتوقع أن يبلغ الإنتاج السنوي 4.2 مليون طن مقابل 8.9 مليون طن المخطط لها.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا انخفاض حجم إنتاج الغاز بسبب قيام الشركة بوقف إنتاجه منذ 16 سبتمبر الحالي.

المصدر: "نوفوستي"