ارتفاع النفط بعد توقف الإنتاج بخليج المكسيك

أعلنت الولايات المتحدة وقف إنتاج النفط في خليج المكسيك مع اقتراب إعصار "إيان" من مكامن الخام الأمريكي، ما دفع كبريات الشركات المنتجة إلى تعليق عمل منصاتها البحرية.

وارتفع الخام الأمريكي 2.5% مسجلا 78.37 دولار للبرميل، وصعد خام برنت 2.25% مسجلا 85.86 دولار للبرميل.

وأكدت "بي بي" و"شيفرون" تعليق الإنتاج في المنصات البحرية بخليج المكسيك مع اقترب الإعصار، حيث يمثل إنتاج خليج المكسيك حوالي 17% من إنتاج الخام الأمريكي، الذي سجل 12.1 مليون برميل يوميا في أعلى مستوى منذ نحو عامين.

المصدر: FX News Today