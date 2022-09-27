تغريم 16 شركة في "وول ستريت" 1.1 مليار دولار تراخت في حفظ السجلات

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة تغريم 16 شركة في "وول ستريت" 1.1 مليار دولار، على تراخيها في حفظ السجلات.

إقرأ المزيد

وأوضحت اللجنة أن المنظمين الأمريكيين غرموا هذه الشركات بسبب الإخفاق في الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثل الرسائل النصية بين الموظفين.

وكان "باركليز" و"بنك أوف أمريكا" و"دويتشه بنك" و"غولدمان ساكس" من بين الشركات التي وافقت على دفع 125 مليون دولار لكل منها لتسوية الرسوم.

من جهته، قال رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات غاري غينسل في بيان، إنه يجب أن يكون للمنظمين حق الوصول إلى مثل هذه الاتصالات "للحفاظ على نزاهة السوق".

المصدر: "فرانس برس"