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خبير مصري.. صادرات البلاد قد تصل إلى 100 مليار دولار

مال وأعمال

خبير مصري.. صادرات البلاد قد تصل إلى 100 مليار دولار
AP
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رجح رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصرية مجد الدين المنزلاوي أن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويا شريطة زيادة الإنتاج، وحفز الاستثمار.

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وقال المنزلاوي: "وجود سوق محلي، يعد عامل جذب للمستثمر الأجنبي"، لافتا إلى أن "التعليم الفني التطبيقي، يعني أن يدرس الطالب في مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وتطبيقه في المصانع، مقابل الحصول على مكافأة أثناء الدراسة، وبعد التخرج يجد فرصة عمل، وأن هناك نقصا في بعض العمالة الفنية الماهرة، لأن منهم من خرج للعمل خارج مصر".

وشدد على أن "المثلث الذهبي عبارة عن الاستثمار والإنتاج والتصدير"، مشيرا إلى أن "الإنتاج يعني زيادة الناتج القومي وفرص العمل والقضاء على البطالة، وأن زيادة الإنتاج يتبعه زيادة الصادرات".

وعن إمكانية الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار، أكد أن "هذا الأمر لن يكون إلا بزيادة الإنتاج والتي تحتاج زيادة الاستثمار، وبدورها تتطلب جذب المستثمر الأجنبي من خلال إقناعه بوجود سوق محلي يحصل على جزء من المنتج"، موضحا أن "حجم الصادرات يحتاج نظرة خارج الصندوق، وأن هناك عوامل كثيرة مساعدة للوصول لهذا الهدف، وتحقيق صادرات بـ100 مليار دولار خلال 4 سنوات".

المصدر: "صدى البلد"

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