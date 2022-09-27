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وزير الخارجية العراقي يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 150 دولارا

مال وأعمال

وزير الخارجية العراقي يتوقع أن يصل سعر النفط إلى 150 دولارا
AP
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توقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن يصل سعر النفط إلى 150 دولارا في الأشهر المقبلة.

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وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"،  قال فؤاد حسين: "نحن نقترب من الشتاء، ولدي شعور بأن سعر النفط سيرتفع في الأشهر المقبلة، ربما سيصل إلى 150 (دولارا للبرميل) أو نحو ذلك"، لافتا إلى أنه "إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع وازدادت في الشتاء، فإنها ستضر باقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط".

ومع العامل الموسمي في نمو أسعار النفط، لفت فؤاد حسين إلى تأثير العقوبات المناهضة لروسيا على تكلفة الهيدروكربونات.

المصدر: "سبوتنيك"

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