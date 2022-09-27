سهم "غازبروم" يقفز بعد بيانات مالية

ارتفع سهم شركة "غازبروم" الروسية بنحو 5%، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تقرير أظهر زيادة في صافي أرباح الشركة في النصف الأول من عام 2022.

وبحلول الساعة 11:48 بتوقيت موسكو، صعد سهم الشركة بنسبة 4.22% إلى مستوى 214.7 روبل، بحسب التداولات.

وجاء الارتفاع بعد بيانات أظهرت زيادة في صافي الأرباح في النصف الأول من عام 2022 بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 2.514 تريليون روبل.

كما أفادت شركة "غازبروم" بأن سعر الغاز المصدر إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة في الأشهر 6 الأولى من 2022 صعد بأكثر من 3.5 مرة، وبلغ مستويات قياسية.

وفي بورصة موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.47% إلى 1961.47 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.58% إلى 1059.93 نقطة.

المصدر: RT + تاس