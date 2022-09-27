وزير المالية البريطاني يعقد اجتماع أزمة مع المصرفيين بعد هبوط الجنيه

يجتمع وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج، اليوم الثلاثاء، مع كبار المصرفيين البريطانيين، بعد انهيار سوق السندات الحكومية والجنيه الإسترليني.

وظهرت البنوك من بين أكبر المستفيدين من الميزانية المصغرة يوم الجمعة عندما ألغى وزير المالية سقف مكافأة المصرفيين في الاتحاد الأوروبي وأعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45٪، ودعم سوق الإسكان، وتتبع حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي سيتم الكشف النقاب عنها في وقت لاحق.

وسرعان ما أدى الإعلان إلى انخفاض الجنيه والسندات الحكومية، حيث أدى حجم التخفيضات الضريبية، إلى إثارة مخاوف بشأن كيفية دفعها.

هذا ولم يطلب من مكتب مسؤولية الميزانية، وهو جهاز الرقابة المالية للحكومة، تقديم توقعات حول كيفية تأثير الحزمة على الاقتراض الحكومي والنمو الاقتصادي في السنوات المقبلة. بينما طلب كوارتنج أن يضع مكتب مسؤولية الميزانية توقعات كاملة إلى جانب الخطة المالية متوسطة الأجل، في 23 نوفمبر.

المصدر: "الغارديان"