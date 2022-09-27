نائب المستشار الألماني يحذر من ضرر لا رجعة فيه لاقتصاد البلاد بسبب أزمة الطاقة

حذر نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابك من ضرر لا رجعة فيه بالاقتصاد الوطني في ضوء أزمة الطاقة، مشددا على ضرورة تقديم مساعدة مالية من جانب الحكومة الفيدرالية.

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وقال هابك في حديث لوكالة "DPA"، اليوم الثلاثاء: "جزء منه مجرد نار مشتعلة، والجزء الآخر هو الحريق المشتعل في المنزل بالفعل. وفي أي حالة من الأحوال تتعرض القابلية المقبلة لبقاء اقتصادنا للخطر وهناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه".

وأضاف: "يجب علينا حاليا توحيد كل مواردنا المالية من أجل إخراج اقتصادنا من الأزمة والحفاظ على الوظائف وحماية الاستثمارات والقابلية المقبلة لبقاء اقتصادنا".

وفي الوقت ذاته أشار الوزير إلى أنه يتم حاليا عمل نشط على إعداد برنامج المساعدة، وتبحث الحكومة مسألة التمويل. وأكد هابك: "يجب ألا نضيع الوقت هنا".

وكان هابك قد أعلن سابقا عن خطط لتوسيع البرامج الحكومية لدعم الشركات، مضيفا أن مسألة تمويلها لا تزال مفتوحة.

المصدر: تاس