بعد سلسلة تراجعات.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات، وجاء الصعود مع تحول تركيز المستثمرين نحو المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات في سوق الطاقة.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.45% إلى 77.82 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 1.38% إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ