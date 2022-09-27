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بعد سلسلة تراجعات.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء

مال وأعمال

بعد سلسلة تراجعات.. أسعار النفط في المنطقة الخضراء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد سلسلة من التراجعات، وجاء الصعود مع تحول تركيز المستثمرين نحو المخاوف المرتبطة بنقص الإمدادات في سوق الطاقة.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.45% إلى 77.82 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 1.38% إلى 85.22 دولار للبرميل، وفقا لبيانات "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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