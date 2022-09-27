الحكومة التشيكية تصادق على مسودة اتفاق للتعاون التجاري مع قطر

أعلن وزير الصناعة والتجارة التشيكي يوزيف سيكيلا أن حكومة بلاده صادقت على مسودة اتفاق للتعاون التجاري والاقتصادي مع قطر، من المرجح توقيعها أثناء زيارة أمير قطر لبراغ.

وقال سيكيلا خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "صادقنا على الاتفاقية الثنائية حول التعاون التجاري والاقتصادي والتقني مع قطر. واتفق الجانبان على هذه الوثيقة في مواعيد قياسية".

وأضاف: "أعتقد أنني سأوقع على هذه الوثيقة مع نظيري القطري أثناء زيارة أمير قطر المزمعة".

وأكد سيكيلا على أهمية الشراكة التجارية والاقتصادية مع قطر على ضوء خطط جمهورية التشيك لتنويع مصادر توريدات الطاقة.

وأضاف أن التعاون قد يتسع في المستقبل ليشمل مجالات أخرى، مثل صناعة الأجهزة والآلات للطاقة وصناعة السيارات والأجهزة الطبية والتقنيات الذكية والسياحة.

وأكد الوزير أنه من المتوقع أن يعقد في ربيع عام 2023 أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة للبلدين، لتنسيق تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين براغ والدوحة.

المصدر: تاس