"إيروفلوت" الروسية تستأنف رحلاتها إلى الغردقة وشرم الشيخ

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" عن استئناف رحلاتها المنتظمة من مطار "شيريميتيف" الدولي بموسكو إلى شرم الشيخ والغردقة في مصر، اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم.

وأعلنت الخطوط الجوية الروسية في وقت سابق عن خططها لإطلاق سلسلة رحلات من مطار سوتشي الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من 30 أكتوبر.

إقرأ المزيد

يذكر أن الطيران المباشر بين مصر وروسيا توقف في خريف 2015، عقب عمل إرهابي استهدف طائرة ركاب روسية بعد إقلاعها من مدينة شرم الشيخ، أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

إقرأ المزيد

وتم استئناف حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، مع توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية حتى استكمال مجموعة من الشروط الأمنية التي طلبتها موسكو.

المصدر: تاس