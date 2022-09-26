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بوتين يعلق على عرقلة تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى السوق العالمية

مال وأعمال

بوتين يعلق على عرقلة تصدير الأسمدة البيلاروسية إلى السوق العالمية
Sputnik
الرئيسان الروسي والبيلاروسي في سوتشي
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استهجانه من أن الأسمدة البيلاروسية ما زالت ممنوعة في الأسواق العالمية، رغم الحاجة إليها.

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وجاء ذلك خلال اجتماع جمع بوتين اليوم في سوتشي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث تم بحث العلاقات الثنائية، بما في ذلك الاقتصادية والتجارية.

وقال الرئيس الروسي: "لسوء الحظ، لا تزال إمدادات الأسمدة البيلاروسية إلى الأسواق العالمية معطلة. إنه أمر غريب للغاية لأن الأسواق العالمية، وخاصة البلدان النامية، في حاجة ماسة إلى هذا المنتج. ولكن مع ذلك، هذا يحدث".

المصدر: نوفوستي

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