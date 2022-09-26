بورصة موسكو تتراجع.. وخبراء يعلقون

تراجع مؤشرا بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وانخفض مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX دون مستوى 2000 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 24 فبراير 2022.

وبحلول الساعة 11:32 بتوقيت موسكو، انخفض المؤشر MICEX بنسبة 5.19% إلى 1980.8 نقطة، في حين تراجع المؤشر RTS بنسبة 6.06% إلى 1072.67 نقطة.

وفي وقت سابق، أشار خبراء إلى أن التراجع مؤقت، حيث أن المضاربين يستغلون العامل النفسي. وأكد الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، أن مؤشرات الاقتصاد الروسي قوية.

وقال: "بشكل عام، يستمر الوضع الاقتصادي (في روسيا) في التحسن، ولا يوجد تضخم، وبدأ الإنتاج في النمو في يوليو (2022)، ومن المتوقع أن تكون نتائج العام أفضل بكثير مما كان متوقعا في مارس من هذا العام".

وأضاف: "بطبيعة الحال، فإن الانتقال إلى مستوى أعلى في المواجهة مع الغرب ينطوي على مخاطر اقتصادية أعلى، ويمكن أن تؤثر التعبئة (الجزئية) سلبا على الاقتصاد، لكن هذا التأثير سيكون محدودا".

المصدر: RT + نوفوستي