خبير يحذر من خطر ارتفاع فوائد السندات على الاقتصاد في مصر

حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف من تداعيات ارتفاع فوائد السندات المصرية، مشيرا إلى أن الخطوة تزيد الأعباء على الميزانية المصرية.

وقال الخبير: "تستمر فوائد السندات المصرية في الارتفاع، مما يزيد من احتمالية إفلاس الدولة".

وأذون وسندات الخزانة أو أدوات الدين المصرية يطرحها البنك المركزي المصري بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد عجز الميزانية.

المصدر: RT