إيران تكشف عن حجم صادراتها إلى الإمارات

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة عرفان شاكري أن صادرات بلاده إلى الإمارات سجلت 2.7 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية من 21 مارس حتى 20 أغسطس.

وقال شاكري إن واردات إيران من الإمارات في الفترة المذكورة لامست 6 مليارات دولار، متوقعا أن "تشهد الانشطة الاقتصادية الثنائية تطورا على وقع الأحداث السياسية الإيجابية التي جرت بين البلدين".

وكشف أن "الإمارات في السنة الماضية، كانت المورد الأول للسلع إلى إيران، وتعد شريكا تجاريا هاما بالنسبة لها"، مشيرا إلى أن "الحكومة الإيرانية الحالية قد اتخذت خطوات جيدة منها وضع معالجة التوترات مع دول الجوار على رأس الأولويات، والعودة القريبة المزمعة للسفير الإيراني في الإمارات حيث سيسهم ذلك بشكل مؤثر على العلاقات التجارية".

المصدر: "فارس"