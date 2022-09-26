إيرلندا وبولندا ودول البلطيق تدعو لحظر تصدير الهواتف الذكية إلى روسيا

اقترحت إيرلندا وبولندا ودول البلطيق فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بما في ذلك حظر تصدير الهواتف الذكية ومعدات الرادار وأجهزة الليزر، وفقا لـ EUobserver.

وأشار موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت، نقلا عن وثيقة، وزعت في بروكسل، من 9 صفحات، حصلت عليها الصحيفة، إلى أن المقترحات تشمل كذلك عزل مزيد من البنوك الروسية عن نظام SWIFT بما في ذلك بنك "غازبروم بنك" Gazprombank و"ألفا بنك" Alfa-Bank و"روس بنك" Rosbank و"تينكوف" Tinkoff Bank. كما دعت الدول إلى فرض حظر على شراء واستيراد ونقل الماس الروسي، إضافة إلى حظر على التعاون في مجال الطاقة النووية، وبيع العقارات إلى المواطنين الروس، وتحويل أموال من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا.

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كما اقترح عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين، ردا على الاستفتاءات في دونباس، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عدد من البنوك الروسية الصغيرة، والأشخاص المشاركين في تنظيم التصويت، فضلا عن حظر تصدير بعض السلع عالية التقنية.

المصدر: تاس