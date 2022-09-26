"فيتول" تعلن عن توريد أكثر من مليون برميل من النفط من الولايات المتحدة إلى أوروبا يوميا

قال راسل هاردي مدير شركة Vitol لتجارة النفط، إنه سيتم شحن أكثر من مليون برميل من النفط من الولايات المتحدة يوميا، إلى دول أوروبا ليحل محل النفط الخام الروسي.

وأضاف هاردي، في حديث على هامش المؤتمر البترولي الثامن والثلاثين لآسيا والمحيط الهادئ، أنه بات على الخامات من روسيا الاتحادية، أن "تعثر لنفسها على بيت" في مكان ما خارج بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وأعرب هاردي عن اعتقاده، بأن الخامات من روسيا، "ستبتعد أكثر فأكثر وستجد لنفسها أسواقا أخرى، وخلال ذلك سيتوجب بيعها مع تخفيضات في السعر".

وأشار إلى أن توريد الوقود سيجري من روسيا إلى آسيا والشرق الأوسط، وسيتم إرسال النفط من هناك إلى الغرب.

وقال: "كما ترون، يتوجه إلى الشرق الوقود الذي كان يجب أن يبقى في أوروبا. وفي نفس الوقت يتم توريد الوقود من الشرق إلى الغرب لتعويض النقص".

المصدر: تاس