فنزويلا تأمل في توسيع استخدام الروبل في منتجعاتها

صرّح وزير الخارجية الفنزويلي كارلوس فاريا بأن بلاده سترحب بتوسيع استخدام الروبل الروسي في منتجعاتها وتأمل في استعادة تدفق السياحة من روسيا في المستقبل القريب.

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وقال فاريا في تصريح لوكالة أنباء نوفوستي على هامش مشاركته في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ليس سرا أن روسيا تسعى لتوسيع استخدام الروبل، واستخدامه في مناطق أخرى.. أما بالنسبة لفنزويلا، فإن هذا سيفيد في تطوير سياحتنا، لأنه كما نعلم، مئات السياح الروس يتوجهون إلى جزيرة مارجريتا".

وأشار رئيس الدبلوماسية الفنزويلية إلى أن عدد السياح الروس الذين يزورون المنتجعات الفنزويلية بلغ بالفعل الآلاف.

كما لفت فاريا إلى أنه "تم تعليق هذه العملية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا ومنع روسيا من استخدام الطرق المعتادة لإرسال طائرات إلى قارتنا. سيتم استئنافها. وهذا سيساعد بشكل كبير على تطوير السياحة في بلادنا".

المصدر: نوفوستي