الجزائر.. صفقة هامة مع روسيا تنقذ الفرن العالي للصلب

رست صباح السبت بميناء عنابة الجزائري سفينة شحن قادمة من روسيا محملة بـ34 ألف طن من الفحم، ما أتاح إعادة تشغيل الفرن العالي بمركب الحجار للحديد والصلب.

وحسب بيان للمجمع الصناعي "سيدار" ستلي هذه الحمولة شحنة أخرى، مقدرة بأكثر من 17 ألف طن خلال الساعات القادمة.

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وأوضح البيان، أن هذه الصفقة الهامة التي أشرفت عليها قيادة مجمع "ايميتال" وبمجهوداتها الخاصة، مكنت مركب الحجار والذي يمر بصعوبات مالية كبيرة منذ مدة من إعادة تشغيل الفرن العالي والدخول في الإنتاج.

وتعتبر الصفقة، منعرجا هاما في ظرف صعب تمر به المؤسسة أعاد الأمل لكامل الطاقم المسير للفرن العالي.

كما تأتي هذه الصفقة، في ظل التهاب أسعار الفحم الحجري في الأسواق العالمية والتي تجاوزت 840 دولارا للطن في ظل الأزمة الأوكرانية.

وتمكن مجمع "ايميتال" بخبرته الكبيرة بالظفر بهذه الصفقة الهامة مع الممون الروسي العملاق BLACKRABBIT DMCC، وذلك بسعر جد تنافسي يقدر بـ600 دولار للطن الواحد مقارنة مع أسعار أخرى تجاوزت 800 دولار للطن، وهذا بفارق ربحي كبير.

وذكر المجمع أن صفقة 18534 طنا من الفحم الحجري من الممون الروسي نهاية يوليو الماضي، وبعد إخضاعها للتجارب المخبرية والتقنية أثبتت مطابقتها للمعايير الفيزيائية والكيميائية المعترف بها عالميا في هذا المجال.

وتمكن الممون الروسي من توريد الفحم بعد استيفائه لجميع الشروط التقنية والمالية التي نصت عليها المناقصة، ومن خلال تقديمه أسعارا تنافسية في السوق الدولية مقارنة بباقي الممونين المشاركين في المناقصة.

وتمت الاتفاقية بشروط تسهيلية خاصة وتحديدا من ناحية شروط دفع مستحقات الفحم وهذا عن طريق التحويل البسيط للأرصدة المالية، بالإضافة إلى الاستفادة من الفارق المهم في الأسعار بينها وبين المنافسين الآخرين.

ومكنت هذه الصفقة الهامة إضافة إلى أهميتها الاقتصادية، من توفير 15 مليون دولار.

كما أضافت هذه الصفقة الهامة قوة إلى العلاقات الجزائرية مع روسيا في ظل سوق تنافسية غير مستقرة.

المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية