إيذانا بالتشغيل التجريبي..وزير النفط العراقي يعلن بدء ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، عن البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفاة كربلاء إيذانا بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية للمصفاة.



وقال إحسان عبد الجبار إسماعيل إن "الطاقة التكريرية للمصفاة 140 ألف برميل باليوم، وسوف تسهم خلال الفترة القريبة المقبلة بتغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد"، مشيدا "بالجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية وبجميع الجهات التي ساندت المشروع".

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وأوضح مدير عام شركة مصافي الوسط، عائد جابر عمران، الذي ادار عجلة الضخ نيابة عن وزير النفط، أن "بدء عمليات ضخ النفط الخام للوحدات الإنتاجية للمصفاة خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير، والذي سيوفر ملايين الليترات يوميا من المنتجات النفطية، وأن الجهد الوطني بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية قد تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت المشروع بالإصرار والعزيمة والتعاون، واليوم نقطف ثمار ذلك".

وكان وزير النفط قد أوعز خلال زيارته للمصفاة الشهر الماضي بالتعجيل بعمليات المباشرة بالتشغيل لتشكيل منعطف مهم في الصناعة التكريرية في العراق.

المصدر: RT