بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي يعلن عن خطة بقيمة 1.2 مليار لتمويل مشروع إماراتي

أعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي عن خطة بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالي تريليون و700 مليار وون) لتمويل مشروع تنفذه الإمارات لنقل الكهرباء تحت سطح البحر.

وأعلن بنك التصدير والاستيراد الكوري الجنوبي عن هذه الخطة لتمويل مشروع تنفذه الإمارات لبناء وتشغيل شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر بالجهد العالي المفرط تحت سطح البحر بالمشاركة مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" وشركة "سامسونغ سي آند تي"، حيث يبلغ إجمالي قيمة هذا المشروع الضخم للبنية التحية 5 تريليونات و400 مليار وون، ويهدف إلى بناء وتشغيل خطوط نقل التيار الكهربائي تحت البحر، ومنشآت فرعية لتزويد منشآت النفط والغاز قبالة ساحل أبوظبي بالطاقة الصديقة للبيئة.

وسيقوم البنك بتمويل هذا المشروع بمساعدات مالية بمعدل 37.4% من مجموع التمويل، أي تمويل المشروع بما يبلغ 1.2 مليار دولار، كما سيوفر البنك أيضا تمويلات لضمان عمليات البناء بقيمة 680 مليون دولار وغيرها من الخدمات المالية الشاملة الأخرى، حيث شكلت كيبكو ائتلافا تجاريا في ديسمبر من العام الماضي مع شركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية وشركة "إي دي إف" الفرنسية وفازت بحق تنفيذ المشروع، في حين أن شركة "سامسونغ سي آند تي" ستكون مسؤولة عن EPC (التصميم والتوريد والبناء) بالاشتراك مع شركة "جان دي نول" البلجيكية.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن مسؤول من بنك التصدير والاستيراد قوله إن "هذا المشروع يعد نموذجا يحتذى به لبناء أول شبكة نقل التيار الكهربائي المباشر بالجهد العالي المفرط تحت سطح البحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التعاون بين شركات توليد الطاقة العامة وشركات الإنشاءات والمؤسسات المالية".

تجدر الإشارة إلى أنه جرى طرح هذا المشروع بموجب استراتيجية تهدف إلى تحقيق "صفر انبعاثات" بحلول عام 2050، تبنتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (ADNOC) وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (TAQA)، حيث من المتوقع أن تقل نسبة ثاني أكسيد الكربون بنسبة أكثر من 30% من خلال استبدال منشآت توليد الطاقة القديمة التي تعمل حاليا بالغاز بالمنشآت الصديقة للبيئة.

المصدر: "يونهاب"