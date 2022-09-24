وزيرة التخطيط المصرية: مصر مؤهلة لتكون مركزا عالميا للنقل البحري

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، أن مصر أصبحت مؤهلة لتكون مركزا عالميا للنقل البحري.

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وفي تقرير صادر عن وزارة التخطيط، قالت هالة السعيد إن "مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزا عالميا للنقل البحري، فضلا عن كونها مركزا صناعيا ولوجستيا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الإستراتيجية لتحسين البنية التحتية".

وأضافت السعيد أن بلادها "تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيا من أوروبا، مما يوفر فرصا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، وعن وجود سوق كبيرة للعمالة، يتجلى في عدد سكان يزيد على 100 مليون نسمة".

وأوضحت وزيرة التخطيط أن "الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بدأ في الانتعاش بشكل ملحوظ بعد جائحة كورونا، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020-2021 حوالي 5.2 مليار، ومن المتوقع مضاعفته خلال الفترة المقبلة".

المصدر: "بوابة الأهرام"