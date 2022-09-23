برميل "برنت" دون مستوى 86 دولارا.. للمرة الأولى في 8 أشهر

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية، وانخفض مزيج "برنت" دون مستوى 86 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 24 يناير 2022.

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وبحلول الساعة 17:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 5.01% إلى 85.85 دولار للبرميل.

في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 5.39% إلى 78.99 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

ويأتي انخفاض أسعار الذهب الأسود في ظل مخاوف بشأن الطلب على الخام، ولاسيما مع اتجاه البنوك المركزية في العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم

المصدر: تاس