حملة مفاجئة على السوق السوداء في مصر بعد ارتفاع تاريخي للدولار

تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

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كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات لمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ارتفع سعر صرف الدولار يوم الأربعاء عند نفس المستوى التاريخي الذي سجله من قبل في ديسمبر 2016 مقابل الجنيه، وذلك بعد صعود ملحوظ بتعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر الدولار اليوم 5 قروش مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار في البنوك إلى 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي يوم الأربعاء، وهو نفس المستوى التاريخي الذي سجله في 21 ديسمبر 2016.

المصدر: مصراوي