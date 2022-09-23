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ارتفاع العملة الروسية.. الدولار عند أدنى مستوى في نحو شهرين

مال وأعمال

ارتفاع العملة الروسية.. الدولار عند أدنى مستوى في نحو شهرين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول الدولار دون مستوى 57 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 يوليو الماضي.

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الروبل الروسي وبورصة موسكو يمحوان خسائر أمس
الروبل الروسي وبورصة موسكو يمحوان خسائر أمس

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.96 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.84 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين.

في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.54 روبل إلى 54.91 روبل، لأول مرة منذ 1 يوليو 2022، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

ويأتي الارتفاع بعد أن تراجع مؤشرا بورصة موسكو وكذلك الروبل الروسي في مطلع هذا الأسبوع، حينها أشار خبراء إلى أن المضاربين يلعبون على العامل النفسي بعد إعلان الرئيس الروسي التعبئة الجزئية في البلاد.

المصدر: RT

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