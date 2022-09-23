الكرملين: روسيا لم تتخذ قرارات بشأن الرحلات الجوية إلى "جمهورية شمال قبرص التركية"

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن الرحلات الجوية من روسيا إلى شمال قبرص (جمهورية شمال قبرص التركية).

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة، ردا على سؤال فيما إذا كان مثل هذا الخيار ممكنا: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرارات بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إمكانية إطلاق رحلات جوية من روسيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وقد تم تقسيم قبرص بحكم الأمر الواقع بين القوميتين اليونانية والتركية منذ عام 1974، بعد التدخل المسلح لتركيا، نتيجة لانقلاب في قبرص، ومحاولة لضم الجزيرة إلى اليونان. وقد تمت السيطرة على 37% من الجزيرة، وتم إعلان الجمهورية التركية لشمال قبرص في عام 1983، وهو ما تعترف به تركيا وحدها.

المصدر: نوفوستي